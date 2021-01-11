TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.853,25 % 0,00414939Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri517,41 % 0,00036679Bağımsız Denetim Ücreti4.201,19 % 0,00297824Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.247,29 % 0,00939106Fon Yönetim Ücreti1.419.796,88 % 1,0065002Hisse Senedi Komisyonu240,25 % 0,00017031Tahvil Bono Komisyonu4.084,71 % 0,00289567Gecelik Ters Repo Komisyonu12.524,54 % 0,0088787Vadeli Ters Repo Komisyonu11.550,5 Piyasası Komisyonu742,51 % 0,00052637Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.142,6 % 0,01640589TOPLAM GİDERLER1.495.901,13 % 1,06045084DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ141.062.751,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900037BIST