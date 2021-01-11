TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.853,25 % 0,00414939
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
517,41 % 0,00036679
Bağımsız Denetim Ücreti
4.201,19 % 0,00297824
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.247,29 % 0,00939106
Fon Yönetim Ücreti
1.419.796,88 % 1,0065002
Hisse Senedi Komisyonu
240,25 % 0,00017031
Tahvil Bono Komisyonu
4.084,71 % 0,00289567
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.524,54 % 0,0088787
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11.550,5 Piyasası Komisyonu
742,51 % 0,00052637
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.142,6 % 0,01640589
TOPLAM GİDERLER
1.495.901,13 % 1,06045084
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
141.062.751,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900037
BIST
16:011.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:017,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0732
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:019,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:01440,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 440,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KONYA
|1.324,40
|44.897.163
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.270.861
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.706.573
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|38.881.978
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,70
|2.694.782.199
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,53
|1.337.980.501
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,65
|964.738.459
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|864.395.467
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,31
|821.905.201
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,65
|964.738.459
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,53
|1.337.980.501
|% -0,39
|
|OZGYO
|2,71
|531.246.447
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,42
|470.889.147
|% 0,88
|
|PETKM
|5,30
|692.300.698
|% 0,76
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4423
|7,4464
|% 0,99
|
|Euro
|9,0556
|9,0616
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0042
|10,0543
|% 0,34
|
|Frank
|8,3206
|8,3707
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% 0,95
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-6,38
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.989
|-34,25
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,56
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 98 artarak (% 0.06 ) 1, 695
-
16:13ISBIR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4, 219.30 lira fiyatla işlem gören hissede 707 adet işlem
-
16:11AVHOL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 090, 907 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 25, 162.00 milyon TL de
-
16:09SNGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 541, 559 adet işlem