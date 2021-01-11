TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.030,26 % 0,00623028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00028379Bağımsız Denetim Ücreti2.685,91 % 0,002775Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.540,22 % 0,00985666Fon Yönetim Ücreti974.187,53 % 1,00650031Hisse Senedi Komisyonu95.870,51 % 0,09905043Tahvil Bono Komisyonu2.934,5 % 0,00303183Gecelik Ters Repo Komisyonu10.576,15 % 0,01092695Vadeli Ters Repo Komisyonu9.292,5 % 0,00960072Borsa Para Piyasası Komisyonu12.223,69 % 0,01262914Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.860,56 % 0,02361882TOPLAM GİDERLER1.146.476,51 % 1,18450394DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.789.590,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900038BIST