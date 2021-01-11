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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 14:46



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.030,26 % 0,00623028
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00028379
Bağımsız Denetim Ücreti
2.685,91 % 0,002775
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.540,22 % 0,00985666
Fon Yönetim Ücreti
974.187,53 % 1,00650031
Hisse Senedi Komisyonu
95.870,51 % 0,09905043
Tahvil Bono Komisyonu
2.934,5 % 0,00303183
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.576,15 % 0,01092695
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.292,5 % 0,00960072
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.223,69 % 0,01262914
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.860,56 % 0,02361882
TOPLAM GİDERLER
1.146.476,51 % 1,18450394
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.789.590,26



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900038


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FROTO 148,50 218.718.750 % 10,00  
TURGG 146,30 91.274.079 % 10,00  
FORMT 5,39 19.671.540 % 10,00  
YAPRK 88,55 17.940.649 % 10,00  
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Sterlin 10,0029 10,0530 % 0,32  
Frank 8,3189 8,3690 % 0,28  
Riyal 1,9778 1,9877 % 0,94  
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Altın Ons 1.843 1.843 -4,83  
Altın Gr. 442 442 3,51  
Cumhuriyet 2.930 2.971 -42,00  
Tam 2.917 2.991 -32,74  
Yarım 1.410 1.447 -15,83  
Çeyrek 707 723 -7,92  
Gümüş.Ons 24,84 24,88 -0,45  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,04  
B. Petrol 55,37 55,37 -0,62  
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