TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.176,29 % 0,01781879Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri517,41 % 0,00100472Bağımsız Denetim Ücreti3.363,54 % 0,00653142Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.227,56 % 0,01597652Fon Yönetim Ücreti518.325,68 % 1,00650015Hisse Senedi Komisyonu23.232,94 % 0,04511441Tahvil Bono Komisyonu436,05 % 0,00084673Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.418,09 % 0,02411381TOPLAM GİDERLER575.697,56 % 1,11790656DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.497.824,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900040BIST