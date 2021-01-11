TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.995,31 % 0,00118204Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00005416Bağımsız Denetim Ücreti10.441,77 % 0,00205871Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.070,97 % 0,01263227Fon Yönetim Ücreti9.467.417,23 % 1,86660111Hisse Senedi Komisyonu113.818,32 % 0,02244048Tahvil Bono Komisyonu8.559,99 % 0,00168769Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler69.221,29 % 0,01364771TOPLAM GİDERLER9.739.799,56 % 1,92030415DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ507.200.879,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900041BIST