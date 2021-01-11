TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.348,88 % 0,00017041Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00000737Bağımsız Denetim Ücreti46.369,84 % 0,00124463Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri613.520,02 % 0,01646774Fon Yönetim Ücreti34.089.135,62 % 0,91500022Hisse Senedi Komisyonu38.425,39 % 0,00103139Tahvil Bono Komisyonu12.387,77 % 0,00033251Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler788.958,53 % 0,02117675TOPLAM GİDERLER35.595.420,73 % 0,95543102DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.725.587.700,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900042BIST