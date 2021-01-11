TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.531,31 % 0,02767241Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00167745Bağımsız Denetim Ücreti2.271,74 % 0,01387336Alınan Kredi Faizleri14,11 % 0,00008617Saklama Ücretleri1.564,18 % 0,00955234Fon Yönetim Ücreti307.455,17 % 1,87760817Hisse Senedi Komisyonu2.065,43 % 0,01261344Tahvil Bono Komisyonu1.292,06 % 0,00789052Gecelik Ters Repo Komisyonu1.161,91 % 0,00709571Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.421,89 % 0,03921805Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.847,89 % 0,04181961TOPLAM GİDERLER333.900,37 % 2,03910724DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.374.831,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900043BIST