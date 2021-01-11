TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.396,91 % 0,00137948Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00008618Bağımsız Denetim Ücreti6.435,46 % 0,00201905Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.968,3 % 0,00971596Fon Yönetim Ücreti6.649.489,61 % 2,08620247Hisse Senedi Komisyonu538.233,78 % 0,16886479Tahvil Bono Komisyonu2,6 % 0,00000082Gecelik Ters Repo Komisyonu11.036,82 % 0,00346268Vadeli Ters Repo Komisyonu10.156,14 % 0,00318637Borsa Para Piyasası Komisyonu2.377,27 % 0,00074584Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu17.248,37 % 0,00541148Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.336,82 % 0,01642009TOPLAM GİDERLER7.322.956,76 % 2,29749521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ318.736.541,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900045BIST