TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.076,54 % 0,00049395Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00002233Bağımsız Denetim Ücreti24.348,76 % 0,00197926Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri131.425,97 % 0,01068336Fon Yönetim Ücreti4.457.473,56 % 0,36233919Hisse Senedi Komisyonu414.853,41 % 0,03372261Tahvil Bono Komisyonu57.503,53 % 0,00467435Gecelik Ters Repo Komisyonu52.021,76 % 0,00422875Vadeli Ters Repo Komisyonu43.814,38 % 0,00356158Borsa Para Piyasası Komisyonu2.570,38 % 0,00020894Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.262,66 % 0,00099681TOPLAM GİDERLER5.202.625,63 % 0,42291113DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.230.193.602,87http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900046BIST