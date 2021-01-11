TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.252,79 % 0,00062909
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00002764
Bağımsız Denetim Ücreti
22.590,04 % 0,00227278
Alınan Kredi Faizleri
13,76 % 0,00000138
Saklama Ücretleri
93.416,24 % 0,00939859
Fon Yönetim Ücreti
18.552.863 % 1,86660085
Hisse Senedi Komisyonu
211.922,29 % 0,02132147
Tahvil Bono Komisyonu
26.017,97 % 0,00261766
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.462,03 % 0,00185746
Vadeli Ters Repo Komisyonu
16.209,4 % 0,00163083
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.282,03 % 0,00012898
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
125.413,02 % 0,01261779
TOPLAM GİDERLER
19.074.717,25 % 1,91910453
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
993.938.420,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900055
BIST
14:471.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,14
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:477,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0675
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:479,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:47443,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,05
|Açılış
|: 443,17
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:45
|FROTO
|148,50
|203.991.411
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.717.858
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.385.492
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.028.357
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|123,40
|2.505.130.424
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,55
|1.137.774.924
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|888.379.101
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|789.111.330
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,25
|740.067.473
|% 5,31
|
|SKBNK
|1,66
|888.379.101
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.137.774.924
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|503.380.226
|% 5,12
|
|PETKM
|5,32
|638.770.899
|% 1,14
|
|TSKB
|1,85
|215.800.825
|% 0,54
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4328
|7,4379
|% 0,88
|
|Euro
|9,0457
|9,0555
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0154
|10,0657
|% 0,45
|
|Frank
|8,3304
|8,3806
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% 0,94
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,52
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.993
|-30,39
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,70
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,73
|