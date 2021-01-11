TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.252,79 % 0,00062909Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00002764Bağımsız Denetim Ücreti22.590,04 % 0,00227278Alınan Kredi Faizleri13,76 % 0,00000138Saklama Ücretleri93.416,24 % 0,00939859Fon Yönetim Ücreti18.552.863 % 1,86660085Hisse Senedi Komisyonu211.922,29 % 0,02132147Tahvil Bono Komisyonu26.017,97 % 0,00261766Gecelik Ters Repo Komisyonu18.462,03 % 0,00185746Vadeli Ters Repo Komisyonu16.209,4 % 0,00163083Borsa Para Piyasası Komisyonu1.282,03 % 0,00012898Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler125.413,02 % 0,01261779TOPLAM GİDERLER19.074.717,25 % 1,91910453DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ993.938.420,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900055BIST