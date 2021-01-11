TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.089,04 % 0,0005872Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri517,41 % 0,0000499Bağımsız Denetim Ücreti25.343,74 % 0,00244402Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri187.843,1 % 0,01811461Fon Yönetim Ücreti9.488.278,35 % 0,91500022Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28.302,63 % 0,00272936Gecelik Ters Repo Komisyonu394.556,63 % 0,03804899Vadeli Ters Repo Komisyonu330.524,3 % 0,03187404Borsa Para Piyasası Komisyonu39.307,58 % 0,00379062Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler155.571,02 % 0,01500246TOPLAM GİDERLER10.656.333,8 % 1,02764142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.036.970.056,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900056BIST