TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.089,04 % 0,0005872
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
517,41 % 0,0000499
Bağımsız Denetim Ücreti
25.343,74 % 0,00244402
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
187.843,1 % 0,01811461
Fon Yönetim Ücreti
9.488.278,35 % 0,91500022
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
28.302,63 % 0,00272936
Gecelik Ters Repo Komisyonu
394.556,63 % 0,03804899
Vadeli Ters Repo Komisyonu
330.524,3 % 0,03187404
Borsa Para Piyasası Komisyonu
39.307,58 % 0,00379062
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
155.571,02 % 0,01500246
TOPLAM GİDERLER
10.656.333,8 % 1,02764142
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.036.970.056,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900056
BIST
15:021.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,07
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:027,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0661
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:029,0465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:02442,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,16
|Açılış
|: 442,28
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:02
|FROTO
|148,50
|204.789.896
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|87.344.235
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.819.247
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.183.312
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|34.910.589
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,00
|2.560.836.113
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.261.983.426
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|898.203.646
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|807.230.984
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,12
|753.082.502
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,66
|898.203.646
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.261.983.426
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|511.653.286
|% 5,12
|
|TSKB
|1,84
|225.296.592
|% 0,00
|
|PETKM
|5,33
|651.437.624
|% 1,33
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4331
|7,4393
|% 0,90
|
|Euro
|9,0388
|9,0465
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,9977
|10,0478
|% 0,27
|
|Frank
|8,3210
|8,3711
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9760
|1,9859
|% 0,85
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,35
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|