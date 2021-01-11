TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.556,47 % 0,00129724
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,0000782
Bağımsız Denetim Ücreti
6.260,38 % 0,00178235
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.787,43 % 0,01018878
Fon Yönetim Ücreti
1.272.693,12 % 0,36233935
Hisse Senedi Komisyonu
108.046,76 % 0,03076122
Tahvil Bono Komisyonu
12.540,61 % 0,00357035
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.044,79 % 0,00229037
TOPLAM GİDERLER
1.448.204,24 % 0,41230787
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
351.243.414,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900058
BIST
15:101.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:107,4415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0683
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:109,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:10442,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,08
|Açılış
|: 442,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:08
|FORMT
|5,39
|19.422.576
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|87.525.352
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|205.084.965
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.536.926
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.237.820
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,80
|2.567.063.242
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.273.122
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|899.210.287
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|809.742.626
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,11
|754.982.452
|% 4,46
|
|SKBNK
|1,66
|899.210.287
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.273.122
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|512.654.126
|% 5,51
|
|TSKB
|1,83
|225.530.608
|% -0,54
|
|PETKM
|5,33
|651.839.189
|% 1,33
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4360
|7,4425
|% 0,94
|
|Euro
|9,0431
|9,0493
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,9997
|10,0498
|% 0,29
|
|Frank
|8,3206
|8,3707
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,86
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|
Seans Raporu
15:08
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15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, KOZAL
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15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 25 artarak (% 0.52 ) 1, 390
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15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, YBTAS, YAPRK, ISBIR, INVEO, INTEM, FORMT, YESIL, UZERB, SUMAS
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15:19
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BTCIM, TURGG, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında