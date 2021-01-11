TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.556,47 % 0,00129724Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,0000782Bağımsız Denetim Ücreti6.260,38 % 0,00178235Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.787,43 % 0,01018878Fon Yönetim Ücreti1.272.693,12 % 0,36233935Hisse Senedi Komisyonu108.046,76 % 0,03076122Tahvil Bono Komisyonu12.540,61 % 0,00357035Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.044,79 % 0,00229037TOPLAM GİDERLER1.448.204,24 % 0,41230787DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ351.243.414,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900058BIST