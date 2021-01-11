TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.313,17 % 0,00064493Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00002422Bağımsız Denetim Ücreti21.940,4 % 0,00193488Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri163.818,75 % 0,01444687Fon Yönetim Ücreti21.166.118,62 % 1,86660102Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu553,52 % 0,00004881Gecelik Ters Repo Komisyonu45.940,15 % 0,00405138Vadeli Ters Repo Komisyonu39.012,75 % 0,00344046Borsa Para Piyasası Komisyonu2.253,73 % 0,00019875Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler300.768,26 % 0,0265242TOPLAM GİDERLER21.747.994,03 % 1,91791554DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.133.939.090,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900059BIST