TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:55
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.313,17 % 0,00064493
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00002422
Bağımsız Denetim Ücreti
21.940,4 % 0,00193488
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
163.818,75 % 0,01444687
Fon Yönetim Ücreti
21.166.118,62 % 1,86660102
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
553,52 % 0,00004881
Gecelik Ters Repo Komisyonu
45.940,15 % 0,00405138
Vadeli Ters Repo Komisyonu
39.012,75 % 0,00344046
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.253,73 % 0,00019875
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
300.768,26 % 0,0265242
TOPLAM GİDERLER
21.747.994,03 % 1,91791554
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.133.939.090,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900059
BIST
15:041.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,08
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:047,4422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0690
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:049,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:04442,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,94
|Açılış
|: 442,06
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:03
|KONYA
|1.324,40
|44.536.926
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|204.795.687
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|87.344.235
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.819.247
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.040.318
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,00
|2.562.577.126
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.277.423.698
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|898.663.244
|% 3,11
|
|TCELL
|17,13
|808.028.539
|% 1,66
|
|KOZAA
|17,11
|753.565.621
|% 4,46
|
|SKBNK
|1,66
|898.663.244
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.277.423.698
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|511.793.626
|% 5,51
|
|TSKB
|1,83
|225.475.804
|% -0,54
|
|PETKM
|5,33
|651.597.711
|% 1,33
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4373
|7,4401
|% 0,91
|
|Euro
|9,0449
|9,0529
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,9957
|10,0458
|% 0,25
|
|Frank
|8,3197
|8,3699
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,86
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,15
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.923
|2.996
|-27,18
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|-13,14
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,57
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|