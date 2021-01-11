TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.628,49 % 0,01511157
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,0008968
Bağımsız Denetim Ücreti
2.271,12 % 0,00741499
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.319,06 % 0,08919406
Fon Yönetim Ücreti
230.368,32 % 0,75213008
Hisse Senedi Komisyonu
12.401,01 % 0,04048809
Tahvil Bono Komisyonu
602,48 % 0,00196704
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.496,51 % 0,00488596
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.275,75 % 0,0041652
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.243,92 % 0,01712089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
2.611,37 % 0,00852587
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.952,58 % 0,04228891
TOPLAM GİDERLER
301.445,29 % 0,98418945
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.628.786,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900060
BIST
15:261.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:267,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0694
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:269,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:26441,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,28
|Açılış
|: 441,41
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:24
|FROTO
|148,50
|216.888.933
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.469.345
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.773.994
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|2.148.332
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.102.625
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,20
|2.601.514.040
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.708.867
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|929.036.284
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|839.494.455
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,10
|765.734.624
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,65
|929.036.284
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.302.708.867
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,68
|517.969.093
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|438.314.955
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|677.528.081
|% 1,14
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4395
|7,4429
|% 0,95
|
|Euro
|9,0559
|9,0607
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,9855
|10,0355
|% 0,15
|
|Frank
|8,3171
|8,3672
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,35
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 91 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, CMENT, YESIL, ISBIR, TACTR, ARTI, INTEM, CMBTN, IZFAS, FROTO
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15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, GRNYO, ATSYH
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15:34
AVHOL, FORMT, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında