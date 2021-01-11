TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.628,49 % 0,01511157Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,0008968Bağımsız Denetim Ücreti2.271,12 % 0,00741499Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.319,06 % 0,08919406Fon Yönetim Ücreti230.368,32 % 0,75213008Hisse Senedi Komisyonu12.401,01 % 0,04048809Tahvil Bono Komisyonu602,48 % 0,00196704Gecelik Ters Repo Komisyonu1.496,51 % 0,00488596Vadeli Ters Repo Komisyonu1.275,75 % 0,0041652Borsa Para Piyasası Komisyonu5.243,92 % 0,01712089Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu2.611,37 % 0,00852587Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.952,58 % 0,04228891TOPLAM GİDERLER301.445,29 % 0,98418945DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.628.786,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900060BIST