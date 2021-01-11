TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.536,83 % 0,01640819
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,000814
Bağımsız Denetim Ücreti
2.272,29 % 0,00673385
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.729,96 % 0,07624979
Fon Yönetim Ücreti
253.801,07 % 0,75213014
Hisse Senedi Komisyonu
13.327,54 % 0,03949567
Tahvil Bono Komisyonu
614,83 % 0,00182203
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.029 % 0,0030494
Vadeli Ters Repo Komisyonu
889,88 % 0,00263713
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.647,44 % 0,00784559
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
36.523,68 % 0,10823658
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.304,03 % 0,02460869
TOPLAM GİDERLER
350.951,23 % 1,04003107
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
33.744.302,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900062
BIST
14:531.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,36
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:537,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:539,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:53442,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,54
|Açılış
|: 442,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:51
|FROTO
|148,50
|204.128.774
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.388.187
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.717.858
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.158.148
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,50
|2.518.523.107
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,54
|1.149.907.316
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|889.357.932
|% 2,48
|
|TCELL
|17,12
|791.775.082
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,16
|742.861.625
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,65
|889.357.932
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.149.907.316
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,66
|505.039.943
|% 4,72
|
|PETKM
|5,32
|641.934.780
|% 1,14
|
|TSKB
|1,84
|216.982.187
|% 0,00
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4337
|7,4398
|% 0,90
|
|Euro
|9,0458
|9,0552
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0212
|10,0715
|% 0,51
|
|Frank
|8,3333
|8,3835
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% 0,99
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,75
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.993
|-30,39
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,70
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|
Seans Raporu
14:51
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