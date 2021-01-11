TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.536,83 % 0,01640819Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,000814Bağımsız Denetim Ücreti2.272,29 % 0,00673385Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.729,96 % 0,07624979Fon Yönetim Ücreti253.801,07 % 0,75213014Hisse Senedi Komisyonu13.327,54 % 0,03949567Tahvil Bono Komisyonu614,83 % 0,00182203Gecelik Ters Repo Komisyonu1.029 % 0,0030494Vadeli Ters Repo Komisyonu889,88 % 0,00263713Borsa Para Piyasası Komisyonu2.647,44 % 0,00784559Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu36.523,68 % 0,10823658Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.304,03 % 0,02460869TOPLAM GİDERLER350.951,23 % 1,04003107DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.744.302,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900062BIST