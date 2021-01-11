TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.445,02 % 0,02891545Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00145867Bağımsız Denetim Ücreti2.271,6 % 0,0120632Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.510,44 % 0,23105959Fon Yönetim Ücreti141.632,37 % 0,75213022Hisse Senedi Komisyonu2.429,18 % 0,01290001Tahvil Bono Komisyonu100,02 % 0,00053115Gecelik Ters Repo Komisyonu580,13 % 0,00308075Vadeli Ters Repo Komisyonu472,56 % 0,0025095Borsa Para Piyasası Komisyonu1.621,24 % 0,0086095Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu18.428,48 % 0,09786334Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.729,42 % 0,05697794TOPLAM GİDERLER227.495,14 % 1,20809932DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.830.830,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900063BIST