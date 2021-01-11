TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.445,02 % 0,02891545
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00145867
Bağımsız Denetim Ücreti
2.271,6 % 0,0120632
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.510,44 % 0,23105959
Fon Yönetim Ücreti
141.632,37 % 0,75213022
Hisse Senedi Komisyonu
2.429,18 % 0,01290001
Tahvil Bono Komisyonu
100,02 % 0,00053115
Gecelik Ters Repo Komisyonu
580,13 % 0,00308075
Vadeli Ters Repo Komisyonu
472,56 % 0,0025095
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.621,24 % 0,0086095
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
18.428,48 % 0,09786334
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.729,42 % 0,05697794
TOPLAM GİDERLER
227.495,14 % 1,20809932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.830.830,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900063
BIST
14:571.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:577,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0648
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:579,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:57442,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,73
|Açılış
|: 442,85
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:55
|FROTO
|148,50
|204.585.708
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|86.389.069
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.178.014
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.749.204
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.084
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,20
|2.545.584.978
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,55
|1.168.091.902
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|894.239.383
|% 3,11
|
|TCELL
|17,10
|799.281.574
|% 1,48
|
|KOZAA
|17,18
|750.154.928
|% 4,88
|
|SKBNK
|1,66
|894.239.383
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.168.091.902
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|507.782.725
|% 5,12
|
|TSKB
|1,84
|225.091.803
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|646.095.274
|% 0,95
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4343
|7,4397
|% 0,90
|
|Euro
|9,0473
|9,0535
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0185
|10,0688
|% 0,48
|
|Frank
|8,3291
|8,3793
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% 0,94
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,75
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.993
|-30,39
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,70
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10BRMEN
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 674 adet işlem
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15:09XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 22, 305.00 milyon TL de
-
15:08ARENA
Yüzde 8.35 oranında artışla 39.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 410 adet işlem
-
15:06HEKTS
Yüzde 6.24 oranında artışla 25.88 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 688, 355 adet işlem
-
15:05HEKTS
Yüzde 6.32 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 633, 019 adet işlem