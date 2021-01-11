TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.177,38 % 0,03280461Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00145867Bağımsız Denetim Ücreti2.271,55 % 0,01206293Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri996,04 % 0,00528941Fon Yönetim Ücreti185.428,97 % 0,98470944Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu828,49 % 0,00439965Gecelik Ters Repo Komisyonu1.964,38 % 0,01043172Vadeli Ters Repo Komisyonu1.587,57 % 0,0084307Borsa Para Piyasası Komisyonu2.740,22 % 0,01455177Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.483,2 % 0,04504953TOPLAM GİDERLER210.752,48 % 1,11918843DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.762.732,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900064BIST