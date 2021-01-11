TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.675,49 % 0,03013935
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00145867
Bağımsız Denetim Ücreti
2.893,41 % 0,01536528
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.774,22 % 0,11563069
Fon Yönetim Ücreti
803.038,1 % 4,26448576
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.324,67 % 0,01234502
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.793,66 % 0,08387129
TOPLAM GİDERLER
851.774,23 % 4,52329606
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.247.971,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900066
BIST
15:501.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:507,4471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0739
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:509,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:50441,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,91
|Açılış
|: 441,34
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:50
|TURGG
|146,30
|91.245.990
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.671.824
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.561
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,70
|2.664.052.582
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.308.315.895
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|962.474.678
|% 1,86
|
|TCELL
|17,06
|858.461.501
|% 1,25
|
|KOZAA
|17,31
|799.320.162
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,64
|962.474.678
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.308.315.895
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,70
|525.432.799
|% 6,30
|
|DOHOL
|3,40
|443.605.018
|% 0,29
|
|PETKM
|5,31
|682.932.090
|% 0,95
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4423
|7,4471
|% 1,00
|
|Euro
|9,0538
|9,0618
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0038
|10,0540
|% 0,33
|
|Frank
|8,3231
|8,3732
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9777
|1,9876
|% 0,93
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-10,48
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.990
|-33,75
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,32
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,16
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,58
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 419.20 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 685 adet işlem
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, GARAN, ISCTR
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TKFEN, KOZAL
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 06 artarak (% 0.37 ) 1, 388
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16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, SUMAS, INVEO, UZERB, YBTAS, TURGG, TKURU, ISBIR, VAKFN, CMENT