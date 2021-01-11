TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.675,49 % 0,03013935Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00145867Bağımsız Denetim Ücreti2.893,41 % 0,01536528Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.774,22 % 0,11563069Fon Yönetim Ücreti803.038,1 % 4,26448576Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.324,67 % 0,01234502Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.793,66 % 0,08387129TOPLAM GİDERLER851.774,23 % 4,52329606DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.247.971,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900066BIST