TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.805,76 % 0,01942791Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00091917Bağımsız Denetim Ücreti2.270,72 % 0,00759855Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.447,62 % 0,01153683Fon Yönetim Ücreti658.422,5 % 2,20329041Hisse Senedi Komisyonu120.395,64 % 0,40288198Tahvil Bono Komisyonu146,76 % 0,00049111Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.711,45 % 0,02915127TOPLAM GİDERLER799.475,13 % 2,67529722DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.883.600,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900067BIST