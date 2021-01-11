TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:05
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.268,34 % 0,00280771
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00010611
Bağımsız Denetim Ücreti
5.075,57 % 0,00196066
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
69.966,52 % 0,02702759
Fon Yönetim Ücreti
5.211.068,17 % 2,0130005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
588,21 % 0,00022722
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.496,92 % 0,01178075
Vadeli Ters Repo Komisyonu
26.903,25 % 0,01039254
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.550,85 % 0,00291684
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
51.909,92 % 0,02005245
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.096,62 % 0,01548905
TOPLAM GİDERLER
5.451.199,05 % 2,10576144
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
258.870.684,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900074
BIST
14:531.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,36
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:537,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:539,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:53442,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,54
|Açılış
|: 442,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:51
|TURGG
|146,30
|84.721.969
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.388.187
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|204.316.329
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.717.858
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.158.148
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,40
|2.524.260.611
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.158.977.072
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|890.914.562
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|794.671.609
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,16
|745.843.845
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,66
|890.914.562
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.158.977.072
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|506.612.522
|% 5,12
|
|TSKB
|1,84
|224.666.294
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|645.361.085
|% 1,14
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4337
|7,4398
|% 0,90
|
|Euro
|9,0458
|9,0552
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0243
|10,0746
|% 0,54
|
|Frank
|8,3347
|8,3849
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9793
|1,9892
|% 1,02
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|3,07
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.935
|2.979
|-34,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,69
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,36
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|