TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.268,34 % 0,00280771Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00010611Bağımsız Denetim Ücreti5.075,57 % 0,00196066Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.966,52 % 0,02702759Fon Yönetim Ücreti5.211.068,17 % 2,0130005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu588,21 % 0,00022722Gecelik Ters Repo Komisyonu30.496,92 % 0,01178075Vadeli Ters Repo Komisyonu26.903,25 % 0,01039254Borsa Para Piyasası Komisyonu7.550,85 % 0,00291684Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu51.909,92 % 0,02005245Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.096,62 % 0,01548905TOPLAM GİDERLER5.451.199,05 % 2,10576144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ258.870.684,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900074BIST