TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.883,34 % 0,05382934Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00251317Bağımsız Denetim Ücreti2.272,63 % 0,02079332Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.694,8 % 0,02465595Fon Yönetim Ücreti93.125,56 % 0,85204793Hisse Senedi Komisyonu4.000,49 % 0,03660229Tahvil Bono Komisyonu222,96 % 0,00203996Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.548,2 % 0,05076299TOPLAM GİDERLER114.022,66 % 1,04324496DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.929.615,24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900075BIST