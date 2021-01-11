TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.853,74 % 0,03596607Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00168767Bağımsız Denetim Ücreti2.272,63 % 0,01396331Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.547,16 % 0,01565005Fon Yönetim Ücreti138.677,1 % 0,85204837Hisse Senedi Komisyonu6.828,15 % 0,04195295Tahvil Bono Komisyonu216,56 % 0,00133057Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.223,36 % 0,04438117TOPLAM GİDERLER163.893,38 % 1,00698015DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.275.730,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900078BIST