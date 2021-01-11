TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.072,87 % 0,00059895
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00002709
Bağımsız Denetim Ücreti
18.475,78 % 0,00182221
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
156.399,87 % 0,01542527
Fon Yönetim Ücreti
8.639.084,61 % 0,85204821
Hisse Senedi Komisyonu
469.421,53 % 0,0462977
Tahvil Bono Komisyonu
25.207,93 % 0,00248619
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
138.433,66 % 0,01365332
TOPLAM GİDERLER
9.453.370,93 % 0,93235894
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.013.919.692,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900090
BIST
15:081.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,70
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:087,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0693
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:089,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:08442,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,10
|Açılış
|: 442,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:06
|TURGG
|146,30
|87.992.187
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|205.127.585
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.589.902
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.422.576
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.316.593
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,70
|2.570.616.692
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.868.473
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|899.336.312
|% 2,48
|
|TCELL
|17,10
|812.245.047
|% 1,48
|
|KOZAA
|17,10
|755.549.410
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,65
|899.336.312
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.295.868.473
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,69
|512.843.477
|% 5,91
|
|PETKM
|5,30
|663.534.655
|% 0,76
|
|TSKB
|1,83
|225.652.565
|% -0,54
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4356
|7,4377
|% 0,87
|
|Euro
|9,0450
|9,0537
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,9980
|10,0481
|% 0,27
|
|Frank
|8,3211
|8,3712
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% 0,86
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,35
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|