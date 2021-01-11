TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.072,87 % 0,00059895Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00002709Bağımsız Denetim Ücreti18.475,78 % 0,00182221Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri156.399,87 % 0,01542527Fon Yönetim Ücreti8.639.084,61 % 0,85204821Hisse Senedi Komisyonu469.421,53 % 0,0462977Tahvil Bono Komisyonu25.207,93 % 0,00248619Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler138.433,66 % 0,01365332TOPLAM GİDERLER9.453.370,93 % 0,93235894DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.013.919.692,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900090BIST