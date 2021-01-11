TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.204,5 % 0,4169607Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,01845931Bağımsız Denetim Ücreti2.272,64 % 0,15272811Alınan Kredi Faizleri24,15 % 0,00162295Saklama Ücretleri957,2 % 0,06432666Fon Yönetim Ücreti12.678,32 % 0,8520205Hisse Senedi Komisyonu711,71 % 0,04782901Tahvil Bono Komisyonu66,74 % 0,00448512Gecelik Ters Repo Komisyonu1,42 % 0,00009543Vadeli Ters Repo Komisyonu1,9 % 0,00012769Borsa Para Piyasası Komisyonu526,77 % 0,0354005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.647,35 % 0,17790973TOPLAM GİDERLER26.367,38 % 1,77196571DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.488.029,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900095BIST