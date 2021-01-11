TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.842,69 % 0,01995621Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,00093819Bağımsız Denetim Ücreti2.272,63 % 0,00776236Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.441,53 % 0,01175484Fon Yönetim Ücreti249.458,86 % 0,85204819Hisse Senedi Komisyonu21.419,03 % 0,07315854Tahvil Bono Komisyonu1.105,59 % 0,00377624Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.220,67 % 0,03149399TOPLAM GİDERLER293.035,68 % 1,00088856DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.277.553,11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900103BIST