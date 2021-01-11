TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.842,69 % 0,01995621
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00093819
Bağımsız Denetim Ücreti
2.272,63 % 0,00776236
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.441,53 % 0,01175484
Fon Yönetim Ücreti
249.458,86 % 0,85204819
Hisse Senedi Komisyonu
21.419,03 % 0,07315854
Tahvil Bono Komisyonu
1.105,59 % 0,00377624
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.220,67 % 0,03149399
TOPLAM GİDERLER
293.035,68 % 1,00088856
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.277.553,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900103
BIST
14:571.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:577,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0648
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:579,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:57442,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,73
|Açılış
|: 442,85
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:57
|TURGG
|146,30
|86.806.446
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.183.312
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|204.645.554
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.749.204
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|121,80
|2.552.385.167
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,56
|1.172.217.644
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,66
|894.748.545
|% 3,11
|
|TCELL
|17,11
|802.678.248
|% 1,54
|
|KOZAA
|17,14
|751.318.254
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,66
|894.748.545
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,56
|1.172.217.644
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,68
|509.585.672
|% 5,51
|
|TSKB
|1,84
|225.168.198
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|647.576.623
|% 1,14
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4340
|7,4380
|% 0,88
|
|Euro
|9,0441
|9,0503
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0197
|10,0699
|% 0,49
|
|Frank
|8,3305
|8,3807
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 0,95
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,79
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,73
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-24,96
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-12,07
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:08ARENA
Yüzde 8.35 oranında artışla 39.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 410 adet işlem
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15:06HEKTS
Yüzde 6.24 oranında artışla 25.88 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 688, 355 adet işlem
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15:05HEKTS
Yüzde 6.32 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 633, 019 adet işlem
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15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, ISCTR, AKBNK
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 87 artarak (% 0.50 ) 1, 390