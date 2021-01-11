TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.194,09 % 0,31579134
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,01400392
Bağımsız Denetim Ücreti
2.272,61 % 0,11586376
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
514,2 % 0,0262153
Fon Yönetim Ücreti
16.712,14 % 0,85202976
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
146,55 % 0,00747151
Gecelik Ters Repo Komisyonu
44,05 % 0,00224579
Vadeli Ters Repo Komisyonu
25,2 % 0,00128476
Borsa Para Piyasası Komisyonu
457,62 % 0,0233307
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.721,93 % 0,1387713
TOPLAM GİDERLER
29.363,07 % 1,49700813
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.961.450,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900106
BIST
14:571.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:577,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0665
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:579,0535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:57442,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,73
|Açılış
|: 442,85
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:55
|TURGG
|146,30
|85.831.666
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|204.423.101
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.749.204
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.084
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.172.716
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.538.645.393
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.167.592.049
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|893.921.610
|% 3,11
|
|TCELL
|17,11
|795.855.854
|% 1,54
|
|KOZAA
|17,18
|748.097.611
|% 4,88
|
|SKBNK
|1,66
|893.921.610
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.167.592.049
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|507.244.753
|% 5,12
|
|TSKB
|1,84
|224.863.453
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|645.720.897
|% 0,95
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4343
|7,4397
|% 0,90
|
|Euro
|9,0473
|9,0535
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0203
|10,0705
|% 0,50
|
|Frank
|8,3293
|8,3794
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9781
|1,9881
|% 0,96
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,52
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.993
|-30,39
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,70
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,73
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:09XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 22, 305.00 milyon TL de
-
15:08ARENA
Yüzde 8.35 oranında artışla 39.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 410 adet işlem
-
15:06HEKTS
Yüzde 6.24 oranında artışla 25.88 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 688, 355 adet işlem
-
15:05HEKTS
Yüzde 6.32 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 633, 019 adet işlem
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, ISCTR, AKBNK