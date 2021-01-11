TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.194,09 % 0,31579134Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,01400392Bağımsız Denetim Ücreti2.272,61 % 0,11586376Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri514,2 % 0,0262153Fon Yönetim Ücreti16.712,14 % 0,85202976Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu146,55 % 0,00747151Gecelik Ters Repo Komisyonu44,05 % 0,00224579Vadeli Ters Repo Komisyonu25,2 % 0,00128476Borsa Para Piyasası Komisyonu457,62 % 0,0233307Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.721,93 % 0,1387713TOPLAM GİDERLER29.363,07 % 1,49700813DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.961.450,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900106BIST