TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.199,06 % 0,37432811Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,01658646Bağımsız Denetim Ücreti2.272,64 % 0,13723258Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri998,11 % 0,06027053Fon Yönetim Ücreti14.109,88 % 0,85202025Hisse Senedi Komisyonu2.465,92 % 0,14890373Tahvil Bono Komisyonu76,4 % 0,00461339Gecelik Ters Repo Komisyonu0,04 % 0,00000242Vadeli Ters Repo Komisyonu0,52 % 0,0000314Borsa Para Piyasası Komisyonu473,99 % 0,02862172Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.704,51 % 0,16331091TOPLAM GİDERLER29.575,75 % 1,78592149DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.656.049,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900107BIST