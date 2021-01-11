TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.217,24 % 0,32801495Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri274,68 % 0,01449182Bağımsız Denetim Ücreti2.272,64 % 0,11990206Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri841,81 % 0,044413Fon Yönetim Ücreti16.149,33 % 0,85202143Hisse Senedi Komisyonu2.093,37 % 0,11044397Tahvil Bono Komisyonu31,52 % 0,00166296Gecelik Ters Repo Komisyonu3,26 % 0,00017199Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu713,1 % 0,0376224Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.730,24 % 0,14404455TOPLAM GİDERLER31.327,19 % 1,65278913DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.895.413,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900108BIST