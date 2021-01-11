TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.217,24 % 0,32801495
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,01449182
Bağımsız Denetim Ücreti
2.272,64 % 0,11990206
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
841,81 % 0,044413
Fon Yönetim Ücreti
16.149,33 % 0,85202143
Hisse Senedi Komisyonu
2.093,37 % 0,11044397
Tahvil Bono Komisyonu
31,52 % 0,00166296
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3,26 % 0,00017199
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
713,1 % 0,0376224
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.730,24 % 0,14404455
TOPLAM GİDERLER
31.327,19 % 1,65278913
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.895.413,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900108
BIST
16:071.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:077,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0812
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:079,0731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0475
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:07440,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,13
|Açılış
|: 440,25
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:05
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.718.750
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.671.540
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.649
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,60
|2.707.189.718
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|TCELL
|17,08
|865.601.664
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,33
|827.021.252
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,64
|965.155.492
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.364.246.846
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,71
|532.408.280
|% 6,69
|
|DOHOL
|3,42
|473.862.554
|% 0,88
|
|PETKM
|5,30
|693.761.430
|% 0,76
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4487
|% 1,02
|
|Euro
|9,0531
|9,0583
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0027
|10,0528
|% 0,32
|
|Frank
|8,3223
|8,3724
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9780
|1,9880
|% 0,95
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-10,48
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.990
|-33,75
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,32
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,16
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,58
|