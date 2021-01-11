TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri132.718,1 % 0,21808171Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.192,22 % 0,00853183Bağımsız Denetim Ücreti11.372 % 0,01868641Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri170.134,02 % 0,27956336Fon Yönetim Ücreti9.061.695,22 % 14,8901317Hisse Senedi Komisyonu162.998,75 % 0,26783872Tahvil Bono Komisyonu13.213,52 % 0,02171239Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu33,86 % 0,00005564Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.583,77 % 0,02396398TOPLAM GİDERLER9.571.941,46 % 15,72856574DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.857.052,1948 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900145BIST