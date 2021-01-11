TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.689,17 % 0,0054122Bağımsız Denetim Ücreti1.575,8 % 0,00149908Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.994,8 % 0,00855689Fon Yönetim Ücreti276.425,81 % 0,26296815Hisse Senedi Komisyonu9.805,83 % 0,00932844Tahvil Bono Komisyonu2.961,44 % 0,00281726Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.282,72 % 0,0088308TOPLAM GİDERLER314.735,57 % 0,29941282DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ105.117.599,2926 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900166BIST