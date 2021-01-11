TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri403,67 % 0,01278819Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri6.073,27 % 0,19240003Bağımsız Denetim Ücreti1.327,86 % 0,04206635Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri764,66 % 0,02422428Fon Yönetim Ücreti26.911,3 % 0,85254481Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu260,39 % 0,00824911Gecelik Ters Repo Komisyonu126,83 % 0,00401795Vadeli Ters Repo Komisyonu2,56 % 0,0000811Borsa Para Piyasası Komisyonu853,25 % 0,0270308Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.063,9 % 0,22378299TOPLAM GİDERLER43.787,69 % 1,3871856DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.156.584,8173 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900169BIST