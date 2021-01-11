TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.743,48 % 0,00117247Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.135,94 % 0,00047254Bağımsız Denetim Ücreti2.491,32 % 0,00022922Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.190,32 % 0,0013976Fon Yönetim Ücreti1.990.704,56 % 0,18315629Hisse Senedi Komisyonu18.805,58 % 0,00173022Tahvil Bono Komisyonu3.015,92 % 0,00027748Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.826,45 % 0,00118011TOPLAM GİDERLER2.060.913,57 % 0,18961592DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.086.888.454,6742 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900208BIST