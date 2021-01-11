TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
12.743,48 % 0,00117247
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
5.135,94 % 0,00047254
Bağımsız Denetim Ücreti
2.491,32 % 0,00022922
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.190,32 % 0,0013976
Fon Yönetim Ücreti
1.990.704,56 % 0,18315629
Hisse Senedi Komisyonu
18.805,58 % 0,00173022
Tahvil Bono Komisyonu
3.015,92 % 0,00027748
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.826,45 % 0,00118011
TOPLAM GİDERLER
2.060.913,57 % 0,18961592
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.086.888.454,6742 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900208
BIST
17:411.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,97
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:417,5072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1340
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:419,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:41444,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,95
|Açılış
|: 444,07
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:41
|FROTO
|148,50
|299.177.414
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.162.220
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.253.443
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.132.714
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.299.987
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.344.039
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,10
|3.368.233.250
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,49
|1.944.945.804
|% -1,97
|
|GARAN
|10,41
|1.443.161.919
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,63
|1.201.198.427
|% 1,24
|
|TCELL
|16,81
|1.134.846.963
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,49
|1.944.945.804
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.201.198.427
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,67
|602.437.896
|% 5,12
|
|IHLGM
|1,36
|303.866.877
|% -2,86
|
|TSKB
|1,82
|341.791.669
|% -1,09
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5014
|7,5072
|% 1,82
|
|Euro
|9,1103
|9,1194
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,0731
|10,1236
|% 1,03
|
|Frank
|8,3876
|8,4381
|% 1,11
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 1,70
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,29
|55,29
|-0,70
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:53GLBMD
Yüzde -7.04 oranında düşüşle 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 880, 680 adet işlem
-
17:52OTKAR
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 403.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 647, 319 adet işlem
-
17:51TDGYO
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 10.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 271 adet işlem
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, ISCTR
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 09 kaybederek (% -0.66 ) 1, 374