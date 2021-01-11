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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 16:15



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
77.142,73 % 0,01214499
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7.316,79 % 0,00115192
Bağımsız Denetim Ücreti
9.644,6 % 0,0015184
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.093,57 % 0,01276699
Fon Yönetim Ücreti
14.099.344,68 % 2,21973424
Hisse Senedi Komisyonu
338.735,27 % 0,05332888
Tahvil Bono Komisyonu
6.141,11 % 0,00096683
Gecelik Ters Repo Komisyonu
60.515,01 % 0,0095272
Vadeli Ters Repo Komisyonu
18.688,62 % 0,00294225
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.272,2 % 0,00319156
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
1.046,85 % 0,00016481
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.355,35 % 0,0016303
TOPLAM GİDERLER
14.730.296,78 % 2,31906836
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
635.181.653,8843 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900219


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KONYA 1.324,40 154.121.003 % 10,00  
TURGG 146,30 107.016.505 % 10,00  
FORMT 5,39 20.282.890 % 10,00  
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Altın Gr. 443 443 4,78  
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Tam 2.930 3.004 -19,35  
Yarım 1.416 1.453 -9,36  
Çeyrek 710 727 -4,68  
Gümüş.Ons 24,88 24,92 -0,40  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,05  
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