TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
77.142,73 % 0,01214499
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7.316,79 % 0,00115192
Bağımsız Denetim Ücreti
9.644,6 % 0,0015184
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.093,57 % 0,01276699
Fon Yönetim Ücreti
14.099.344,68 % 2,21973424
Hisse Senedi Komisyonu
338.735,27 % 0,05332888
Tahvil Bono Komisyonu
6.141,11 % 0,00096683
Gecelik Ters Repo Komisyonu
60.515,01 % 0,0095272
Vadeli Ters Repo Komisyonu
18.688,62 % 0,00294225
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.272,2 % 0,00319156
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
1.046,85 % 0,00016481
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.355,35 % 0,0016303
TOPLAM GİDERLER
14.730.296,78 % 2,31906836
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
635.181.653,8843 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900219
BIST
17:341.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:347,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1327
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:349,1235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0979
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:34444,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,27
|Açılış
|: 444,39
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:32
|FROTO
|148,50
|298.861.406
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.121.003
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.016.505
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.282.890
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.131.386
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.319.835
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,20
|3.283.285.829
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,50
|1.919.419.493
|% -1,57
|
|GARAN
|10,42
|1.363.492.526
|% -3,16
|
|SKBNK
|1,62
|1.187.754.254
|% 0,62
|
|TCELL
|16,78
|1.109.752.081
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,50
|1.919.419.493
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,62
|1.187.754.254
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,69
|599.570.314
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,37
|302.117.310
|% -2,14
|
|TSKB
|1,81
|341.037.756
|% -1,63
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5009
|7,5044
|% 1,78
|
|Euro
|9,1158
|9,1216
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,0969
|10,1475
|% 1,27
|
|Frank
|8,4039
|8,4545
|% 1,30
|
|Riyal
|1,9973
|2,0074
|% 1,94
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-6,82
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,78
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|-0,86
|