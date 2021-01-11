TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri77.142,73 % 0,01214499Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7.316,79 % 0,00115192Bağımsız Denetim Ücreti9.644,6 % 0,0015184Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.093,57 % 0,01276699Fon Yönetim Ücreti14.099.344,68 % 2,21973424Hisse Senedi Komisyonu338.735,27 % 0,05332888Tahvil Bono Komisyonu6.141,11 % 0,00096683Gecelik Ters Repo Komisyonu60.515,01 % 0,0095272Vadeli Ters Repo Komisyonu18.688,62 % 0,00294225Borsa Para Piyasası Komisyonu20.272,2 % 0,00319156Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.046,85 % 0,00016481Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.355,35 % 0,0016303TOPLAM GİDERLER14.730.296,78 % 2,31906836DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ635.181.653,8843 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900219BIST