TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri206.909,4 % 0,01947586Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.051,23 % 0,00047546Bağımsız Denetim Ücreti13.671,08 % 0,00128682Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri344.896,2 % 0,03246421Fon Yönetim Ücreti15.938.484,82 % 1,50024932Hisse Senedi Komisyonu13.748,1 % 0,00129407Tahvil Bono Komisyonu3.595,75 % 0,00033846Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu72 % 0,00000678Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler140.348,76 % 0,01321067TOPLAM GİDERLER16.666.777,34 % 1,56880166DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.062.389.071,0587 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900269BIST