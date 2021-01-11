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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 16:44



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
81.624,89 % 0,01238043
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
6.342,02 % 0,00096192
Bağımsız Denetim Ücreti
9.940 % 0,00150765
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
107.394,95 % 0,0162891
Fon Yönetim Ücreti
12.350.972,08 % 1,87333006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
547,34 % 0,00008302
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.631,09 % 0,00494931
Vadeli Ters Repo Komisyonu
12.735,12 % 0,0019316
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.228,92 % 0,00048975
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
142.062,23 % 0,02154725
TOPLAM GİDERLER
12.747.478,64 % 1,93347007
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
659.305.712,9281 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900330


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Yarım 1.416 1.453 -9,38  
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