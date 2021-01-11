TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri81.624,89 % 0,01238043Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri6.342,02 % 0,00096192Bağımsız Denetim Ücreti9.940 % 0,00150765Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri107.394,95 % 0,0162891Fon Yönetim Ücreti12.350.972,08 % 1,87333006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu547,34 % 0,00008302Gecelik Ters Repo Komisyonu32.631,09 % 0,00494931Vadeli Ters Repo Komisyonu12.735,12 % 0,0019316Borsa Para Piyasası Komisyonu3.228,92 % 0,00048975Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler142.062,23 % 0,02154725TOPLAM GİDERLER12.747.478,64 % 1,93347007DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ659.305.712,9281 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900330BIST