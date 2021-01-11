TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri830,58 % 0,01334461Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri10.610,4 % 0,17047321Bağımsız Denetim Ücreti1.349,4 % 0,02168029Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.320,25 % 0,02121195Fon Yönetim Ücreti52.878,32 % 0,84957562Hisse Senedi Komisyonu1.538,26 % 0,02471463Tahvil Bono Komisyonu180,51 % 0,00290018Gecelik Ters Repo Komisyonu31,71 % 0,00050947Vadeli Ters Repo Komisyonu82,15 % 0,00131987Borsa Para Piyasası Komisyonu2.500,52 % 0,04017489Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.128,73 % 0,11453456TOPLAM GİDERLER78.450,83 % 1,2604393DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.224.086,297 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900401BIST