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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 17:03



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
143.236,94 % 0,01205275
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.617,77 % 0,00038856
Bağımsız Denetim Ücreti
15.995,6 % 0,00134596
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
131.521,05 % 0,01106691
Fon Yönetim Ücreti
22.502.475,75 % 1,89348259
Hisse Senedi Komisyonu
123.200,59 % 0,01036678
Tahvil Bono Komisyonu
32.121,68 % 0,0027029
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.447,01 % 0,0022254
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.610,26 % 0,00030379
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.357,51 % 0,00011423
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.113,03 % 0,00194486
TOPLAM GİDERLER
23.007.697,19 % 1,93599472
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.188.417.354,37 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900415


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Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,05  
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