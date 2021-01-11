TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri143.236,94 % 0,01205275Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.617,77 % 0,00038856Bağımsız Denetim Ücreti15.995,6 % 0,00134596Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri131.521,05 % 0,01106691Fon Yönetim Ücreti22.502.475,75 % 1,89348259Hisse Senedi Komisyonu123.200,59 % 0,01036678Tahvil Bono Komisyonu32.121,68 % 0,0027029Gecelik Ters Repo Komisyonu26.447,01 % 0,0022254Vadeli Ters Repo Komisyonu3.610,26 % 0,00030379Borsa Para Piyasası Komisyonu1.357,51 % 0,00011423Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.113,03 % 0,00194486TOPLAM GİDERLER23.007.697,19 % 1,93599472DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.188.417.354,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900415BIST