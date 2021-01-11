TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.361,6 % 0,01333391Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.652,44 % 0,04556054Bağımsız Denetim Ücreti1.452,68 % 0,01422585Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.013,74 % 0,01972021Fon Yönetim Ücreti227.695,07 % 2,22977864Hisse Senedi Komisyonu30.710,27 % 0,30074039Tahvil Bono Komisyonu22,18 % 0,0002172Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.856,02 % 0,08672548TOPLAM GİDERLER276.764 % 2,71030223DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.211.554,9032 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900425BIST