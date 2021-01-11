TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 17:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.256,44 % 0,01231477
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.948,25 % 0,00525275
Bağımsız Denetim Ücreti
1.742,16 % 0,00231777
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.119,52 % 0,00415021
Fon Yönetim Ücreti
640.093,04 % 0,85158023
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.571,61 % 0,00209087
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.428,46 % 0,01254363
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.638,3 % 0,00351
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.514,01 % 0,00866624
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.549,47 % 0,01270462
TOPLAM GİDERLER
687.861,26 % 0,91513111
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.165.323,8824 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900472
BIST
17:201.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -17,12
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:207,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1376
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:209,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1043
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:20442,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,45
|Açılış
|: 442,57
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KONYA
|1.324,40
|143.825.454
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|270.916.989
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.066.497
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.254.439
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|3.224.833.537
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,49
|1.844.682.675
|% -1,97
|
|GARAN
|10,38
|1.256.214.103
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|1.153.972.126
|% 0,00
|
|TCELL
|16,80
|1.046.500.225
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,49
|1.844.682.675
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,61
|1.153.972.126
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,65
|590.367.181
|% 4,33
|
|IHLGM
|1,36
|271.762.938
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|328.363.429
|% -1,63
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5114
|7,5163
|% 1,94
|
|Euro
|9,1326
|9,1422
|% 1,29
|
|Sterlin
|10,0894
|10,1400
|% 1,19
|
|Frank
|8,3972
|8,4478
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9961
|2,0061
|% 1,87
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:30GLBMD
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 680 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 14 kaybederek (% -1.07 ) 1, 676
-
17:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EKGYO, GARAN
-
17:29XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 32, 488.00 milyon TL de
-
17:29KRONT
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 868 adet işlem