TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.256,44 % 0,01231477Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.948,25 % 0,00525275Bağımsız Denetim Ücreti1.742,16 % 0,00231777Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.119,52 % 0,00415021Fon Yönetim Ücreti640.093,04 % 0,85158023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.571,61 % 0,00209087Gecelik Ters Repo Komisyonu9.428,46 % 0,01254363Vadeli Ters Repo Komisyonu2.638,3 % 0,00351Borsa Para Piyasası Komisyonu6.514,01 % 0,00866624Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.549,47 % 0,01270462TOPLAM GİDERLER687.861,26 % 0,91513111DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.165.323,8824 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900472BIST