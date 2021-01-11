TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.940,22 % 0,00513205Bağımsız Denetim Ücreti13.731,04 % 0,01788438Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122.998,74 % 0,16020315Fon Yönetim Ücreti3.933.428,02 % 5,12320342Hisse Senedi Komisyonu181.522,43 % 0,23642897Tahvil Bono Komisyonu40.686,43 % 0,05299318Gecelik Ters Repo Komisyonu57.526,72 % 0,07492729Vadeli Ters Repo Komisyonu17.073,2 % 0,02223747Borsa Para Piyasası Komisyonu2.402,9 % 0,00312972Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.010,49 % 0,02476074TOPLAM GİDERLER4.392.320,19 % 5,72090037DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.776.729,2491 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900478BIST