TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri486,9 % 0,01299455Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri10.605,08 % 0,28303185Bağımsız Denetim Ücreti1.330,92 % 0,03552003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.267,54 % 0,03382852Fon Yönetim Ücreti31.884,02 % 0,85093119Hisse Senedi Komisyonu628,72 % 0,01677949Tahvil Bono Komisyonu135,71 % 0,00362187Gecelik Ters Repo Komisyonu1,14 % 0,00003042Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.498,76 % 0,0399994Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.164,14 % 0,19119892TOPLAM GİDERLER55.002,93 % 1,46793624DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.746.956,3391 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900370BIST