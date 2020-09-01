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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.09.2020 10:15
GÜNCEL HABERLER



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 12.06.2020 21 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Cumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 28 Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 19 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871928


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 33.048.310 % 10,00  
INTEM 21,78 6.285.588 % 10,00  
PKENT 1.028,50 2.108.737 % 10,00  
FRIGO 38,96 475.039 % 9,99  
SEKUR 8,71 7.632.533 % 9,97  
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11:31 Alış Satış %  
Dolar 7,3662 7,3728 % 0,36  
Euro 8,8153 8,8260 % 0,62  
Sterlin 9,8659 9,9154 % 0,76  
Frank 8,1418 8,1909 % 0,55  
Riyal 1,9590 1,9688 % 0,30  
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11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 21,38  
Altın Gr. 471 471 6,49  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,78 28,82 0,66  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,18  
B. Petrol 45,84 45,84 0,56  
Seans Raporu 11:31
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