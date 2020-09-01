TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 10:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 12.06.2020 21 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Cumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 28 Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 19 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871928
BIST
11:311.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:317,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:318,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:31471,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,65
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:31
|DOGUB
|4,73
|33.048.310
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.285.588
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.108.737
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.632.533
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,96
|10.912.997
|% -5,79
|
|ICBCT
|8,02
|228.704.033
|% 2,95
|
|FENER
|27,02
|193.377.770
|% 5,38
|
|GARAN
|6,79
|189.467.027
|% 0,44
|
|SISE
|6,08
|166.087.194
|% 0,66
|
|KRDMD
|3,03
|164.640.049
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,75
|151.050.107
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,03
|164.640.049
|% -0,66
|
|PETKM
|3,91
|152.750.048
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,67
|98.073.944
|% -1,11
|
|TSKB
|1,10
|37.820.409
|% 0,92
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3662
|7,3728
|% 0,36
|
|Euro
|8,8153
|8,8260
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,8659
|9,9154
|% 0,76
|
|Frank
|8,1418
|8,1909
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% 0,30
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,49
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
11:31
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-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 17 artarak (% 0.18 ) 1, 214
-
11:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, EKGYO, KRDMD
-
11:46XU100
Endeks 1, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 3, 797.00 milyon TL de
-
11:46PENGD
Yüzde 4.21 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 730, 391 adet işlem
-
11:45SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 894, 671 adet işlem