TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 10:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mah. Çayır Çimen Sokak, No:7 34330 Levent - Beşiktaş/İstanbul 212-310-37-00 0212-310-39-99 fonze@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları - Yönetmen 0212 459 8562 Umit.Cirasunlar@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Ekrem Gürçay Emeklilik Yatırım Fonları - Yetkili 0212 459 83 47 Ekrem.Gurcay@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872019
BIST
11:021.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:027,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:028,8434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0716
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:02472,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 7,23
|Açılış
|: 472,07
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DOGUB
|4,73
|32.019.070
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.224.342
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.056.283
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.481.602
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|30,08
|9.423.960
|% -5,41
|
|ICBCT
|7,96
|203.518.766
|% 2,18
|
|GARAN
|6,79
|151.091.391
|% 0,44
|
|PETKM
|3,90
|139.563.666
|% -0,26
|
|KRDMD
|3,03
|134.993.606
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,76
|130.391.150
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|130.391.150
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|134.993.606
|% -0,66
|
|PETKM
|3,90
|139.563.666
|% -0,26
|
|ZOREN
|2,67
|82.546.403
|% -1,11
|
|TSKB
|1,10
|33.004.248
|% 0,92
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3747
|% 0,39
|
|Euro
|8,8362
|8,8434
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,8714
|9,9209
|% 0,82
|
|Frank
|8,1513
|8,2005
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9600
|1,9699
|% 0,36
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|20,73
|
|Altın Gr.
|472
|472
|6,97
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,60
|