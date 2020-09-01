TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 10:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mah. Çayır Çimen Sokak, No:7 34330 Levent - Beşiktaş/İstanbul 212-310-37-00 0212-310-39-99 fonze@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları - Yönetmen 0212 459 8562 Umit.Cirasunlar@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Ekrem Gürçay Emeklilik Yatırım Fonları - Yetkili 0212 459 83 47 Ekrem.Gurcay@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872034
BIST
10:381.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:387,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3729
En Düşük
7,3225
10:388,8374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0656
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8376
En Düşük
8,7425
10:38470,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,01
|Açılış
|: 470,84
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
471,59
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:36
|SEKUR
|8,71
|6.101.210
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|496.994
|% 9,96
|
|CASA
|30,10
|3.161
|% 6,36
|
|FORMT
|3,50
|915.156
|% 5,11
|
|DIRIT
|2,10
|20.769
|% 5,00
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|SNPAM
|10,98
|1.299.904
|% -5,51
|
|ICBCT
|8,22
|153.782.724
|% 5,52
|
|GARAN
|6,78
|106.521.031
|% 0,30
|
|PETKM
|3,90
|96.260.373
|% -0,26
|
|THYAO
|10,63
|95.262.817
|% 0,66
|
|KRDMD
|3,04
|94.330.824
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,75
|93.071.374
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,04
|94.330.824
|% -0,33
|
|TSKB
|1,10
|31.220.672
|% 0,92
|
|PETKM
|3,90
|96.260.373
|% -0,26
|
|IHLGM
|1,42
|30.421.871
|% 0,00
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3694
|7,3728
|% 0,36
|
|Euro
|8,8329
|8,8374
|% 0,75
|
|Sterlin
|9,8438
|9,8932
|% 0,54
|
|Frank
|8,1390
|8,1880
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9584
|1,9682
|% 0,27
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|20,27
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,13
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,73
|28,76
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|45,76
|45,76
|0,48
|
Seans Raporu
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