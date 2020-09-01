TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 10:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mah. Çayır Çimen Sokak, No:7 34330 Levent - Beşiktaş/İstanbul 212-310-37-00 0212-310-39-99 fonze@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları - Yönetmen 0212 459 8562 Umit.Cirasunlar@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Ekrem Gürçay Emeklilik Yatırım Fonları - Yetkili 0212 459 83 47 Ekrem.Gurcay@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872035
BIST
10:381.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:387,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3729
En Düşük
7,3225
10:388,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0692
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8410
En Düşük
8,7425
10:38470,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,01
|Açılış
|: 470,84
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
471,59
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:38
|KENT
|597,30
|14.284.179
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|26.018.324
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.189.974
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|1.972.975
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|SNPAM
|11,05
|1.422.574
|% -4,91
|
|ICBCT
|8,21
|156.451.247
|% 5,39
|
|GARAN
|6,79
|115.604.611
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,75
|109.029.342
|% -0,57
|
|THYAO
|10,64
|102.865.153
|% 0,76
|
|PETKM
|3,91
|100.895.255
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,75
|109.029.342
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,04
|99.312.832
|% -0,33
|
|TSKB
|1,09
|32.817.513
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|100.895.255
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,85
|18.403.090
|% 2,41
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3693
|7,3728
|% 0,36
|
|Euro
|8,8361
|8,8410
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8447
|9,8940
|% 0,54
|
|Frank
|8,1414
|8,1904
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% 0,28
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|21,98
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,77
|28,80
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|