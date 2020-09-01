TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 11:55
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0212-310-37-00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212-310-39-42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872402
BIST
14:401.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,63
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:407,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:408,8182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:40470,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,36
|Açılış
|: 470,20
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:40
|DOGUB
|4,73
|33.851.889
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.620.368
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.887.518
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.630.020
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,10
|11.187.093
|% -8,68
|
|FENER
|27,98
|431.456.607
|% 9,13
|
|GARAN
|6,77
|427.135.593
|% 0,15
|
|ICBCT
|8,31
|415.862.291
|% 6,68
|
|KRDMD
|2,99
|342.412.804
|% -1,97
|
|PETKM
|3,88
|324.809.523
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,75
|275.581.193
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|342.412.804
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,14
|276.107.419
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|324.809.523
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,63
|191.119.694
|% -2,59
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3488
|7,3549
|% 0,12
|
|Euro
|8,8103
|8,8182
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,8667
|9,9162
|% 0,77
|
|Frank
|8,0811
|8,1298
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|21,83
|
|Altın Gr.
|470
|470
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|29,00
|
|Tam
|3.102
|3.180
|28,95
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|14,00
|
|Çeyrek
|752
|769
|7,01
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,87
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,60
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, HALKB, TSKB
-
14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 77 kaybederek (% -0.58 ) 985
-
14:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKGYO, MMCAS, FRIGO, VESBE, EMNIS, ETILR, TKURU
-
14:51
ETYAT, OZBAL, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:51
NIBAS, BURVA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında