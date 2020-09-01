TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 11:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0212-310-39-42 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN YÖNETMEN 0212-310-39-42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872403
BIST
14:421.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,93
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:427,3555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:428,8169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:42470,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,19
|Açılış
|: 470,02
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:42
|INTEM
|21,78
|6.624.724
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.857.021
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.887.518
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.725.886
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,11
|11.727.835
|% -8,53
|
|FENER
|27,98
|467.861.531
|% 9,13
|
|GARAN
|6,76
|428.239.709
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,30
|420.584.123
|% 6,55
|
|KRDMD
|2,99
|342.846.426
|% -1,97
|
|PETKM
|3,88
|327.499.362
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,75
|276.029.296
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|342.846.426
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,15
|294.279.326
|% 1,61
|
|PETKM
|3,88
|327.499.362
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,63
|192.626.291
|% -2,59
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3555
|% 0,13
|
|Euro
|8,8103
|8,8169
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,8695
|9,9190
|% 0,80
|
|Frank
|8,0831
|8,1318
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,00
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,46
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.103
|3.182
|30,68
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|14,83
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,42
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,83
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,87
|45,87
|0,59
|