TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 11:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0212-310-37-00 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN Yönetmen 0212-310-39-42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872427
BIST
14:561.075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:567,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:568,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0514
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:56470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,46
|Açılış
|: 470,30
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:56
|INTEM
|21,78
|6.635.396
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.868.865
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.898.831
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.842.358
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|9.106.426
|% -7,80
|
|FENER
|27,86
|486.172.651
|% 8,66
|
|ASELS
|16,54
|442.204.768
|% 1,85
|
|GARAN
|6,77
|434.324.807
|% 0,15
|
|ICBCT
|8,28
|422.944.153
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,99
|350.411.405
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,75
|277.466.820
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|350.411.405
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,15
|305.102.684
|% 1,61
|
|PETKM
|3,89
|336.131.151
|% -0,51
|
|ZOREN
|2,64
|196.895.001
|% -2,22
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3563
|7,3600
|% 0,19
|
|Euro
|8,8169
|8,8232
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8762
|9,9258
|% 0,87
|
|Frank
|8,0788
|8,1275
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% 0,07
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,53
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.182
|31,11
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|15,04
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
|
Seans Raporu
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