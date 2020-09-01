TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2020 11:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 212-310-39-42 0212-310-39-99 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
nesrin KAYĞUN YÖNETMEN 212-310-39-42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872422
BIST
15:311.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,54
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:317,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:318,8152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:31470,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,48
|Açılış
|: 470,32
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DOGUB
|4,73
|41.414.732
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.665.104
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.116.841
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,43
|9.400.759
|% -7,97
|
|ASELS
|16,31
|549.694.379
|% 0,43
|
|FENER
|27,98
|517.711.701
|% 9,13
|
|GARAN
|6,74
|463.876.097
|% -0,30
|
|ICBCT
|8,26
|435.336.735
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,98
|380.055.022
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,73
|297.242.495
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,98
|380.055.022
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|317.883.227
|% 1,29
|
|PETKM
|3,87
|375.915.195
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,43
|118.016.129
|% 0,70
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3469
|7,3547
|% 0,12
|
|Euro
|8,8070
|8,8167
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,8804
|9,9299
|% 0,91
|
|Frank
|8,0778
|8,1264
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% 0,14
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|20,96
|
|Altın Gr.
|470
|471
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.183
|31,54
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|15,25
|
|Çeyrek
|753
|770
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|28,72
|28,77
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,15
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|
Seans Raporu
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