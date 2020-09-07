TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Faiz İçeriği Faiz içerirFon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCavit DEMİR 31.01.2019 '95 - '99 Strateji Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '99 - '02 Ege Yatırım A.Ş. / Uzman - '02-'05 Euro Menkul Değerler A.Ş. / Müdür Yard. '05-'07 Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Kıdemli Uzman - '07 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 24 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıAyşe Seher AYDIN 31.01.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 13 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıÖzkan BALCI 31.01.2019 '95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porf