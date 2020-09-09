TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2020 11:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0057 2,0805 0,0057 2,0805 2,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874115
BIST
11:431.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:437,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4939
En Düşük
7,4760
11:438,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:43464,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 464,46
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:39
|FMIZP
|88,00
|20.651.112
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.418.893
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|26.374.311
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.264.844
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|8.706.263
|% -9,90
|
|TSPOR
|6,96
|290.522.568
|% 6,91
|
|FENER
|49,16
|279.499.420
|% 9,78
|
|GSRAY
|4,71
|245.561.550
|% 8,28
|
|AFYON
|4,16
|228.165.589
|% 3,48
|
|ODAS
|2,56
|224.307.199
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,77
|194.082.135
|% -2,21
|
|ODAS
|2,56
|224.307.199
|% 2,40
|
|AFYON
|4,16
|228.165.589
|% 3,48
|
|GSRAY
|4,71
|245.561.550
|% 8,28
|
|VKGYO
|3,49
|179.208.123
|% 4,18
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4907
|7,4939
|% 0,16
|
|Euro
|8,8174
|8,8223
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6722
|9,7207
|% -0,14
|
|Frank
|8,1332
|8,1822
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9914
|2,0013
|% 0,11
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-4,71
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,00
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,42
|